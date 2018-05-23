Компания Sony Mobile Communications провела в Москве презентацию нового инновационного устройства — полностью беспроводной стереогарнитуры Xperia Ear Duo. Оригинальная конструкция наушников позволяет одновременно и одинаково хорошо слышать как окружающие звуки, так и музыку, подкасты или подсказки навигатора со смартфона.

Технология "открытого звука" обеспечивается оригинальной конструкцией гарнитуры — ушные вставки выполнены в виде колец, не перекрывающих ушной канал, а звук доставляется в канал через трубку — "пространственный акустический проводник".

В гарнитуру встроен специально разработанный микропроцессор, обеспечивающий гаджет функциями датчика приближения, акселерометра, гироскопа, барометра и компаса, помимо обработки информации с четырех микрофонов (по два в каждом наушнике). Эта технология позволяет передавать максимально очищенный от шумов звук во время телефонного разговора. Функция регулирования громкости в зависимости от уровня шума позволит лучше слышать играющую в наушниках музыку, например, во время прибытия поезда — громкость будет автоматически повышена.

Гироскоп и акселерометр позволяют управлять звонками и воспроизведением музыки при помощи движений: поворот головы вправо или влево переключает треки, кивок принимает звонок, а поворот из стороны в сторону — отклоняет. Также переключать треки, ставить музsку на паузу и регулировать громкость можно, прикасаясь к сенсорным панелям на корпусах наушников.

Гаджет совместим с Android-смартфонами и iPhone (при этом для доступа ко всем функциям следует установить специальное приложение), а также с голосовыми помощниками Google Assistant/Google Now и Siri.

Наушники поставляются с аккумуляторным чехлом, обеспечивающим запас энергии на три зарядки, сами же наушники могут при полностью заполненной батарее проработать до четырех часов. При этом Xperia Ear Duo достаточно провести в чехле всего семь минут, чтобы получить достаточно заряда для одного часа прослушивания музыки.

В продажу Sony Xperia Ear Duo поступит 1 июня, а предзаказ можно оформить уже сейчас. Стоимость устройства, которое будет представлено в магазинах Sony Centre, интернет-магазине Sony Centre и у розничных партнеров компании, составляет 19 990 рублей. Первым покупателям новинки бесплатно достанется годовая подписка на стриминговый музыкальный сервис Яндекс.Музыка — сейчас ее стоимость на сайте сервиса составляет 990 рублей.