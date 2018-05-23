Компания ASUS озвучила цену флагманского смартфона Zenfone 5Z на российском рынке. Как сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе производителя, новинку можно предзаказать в фирменном интернет-магазине ASUS за 35 990 рублей.

Столько стоит базовая модель 5Z с с 6 гигабайтами оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Топовая конфигурация с 8 ГБ "оперативки" и 256 ГБ на флеш-накопителе обойдется в 39 990 рублей. Доступные варианты расцветок: черная и серебристая.



Zenfone 5Z и еще два смартфона обновленной линейки были представлены в рамках выставки Mobile World Congress в феврале. Модель 5Z является самой мощной из тройки: она оснащается флагманской системой-на-чипе Qualcomm Snapdragon 845, графикой Adreno 630, гигабитным LTE-модемом X20 (скорость передачи данных по LTE — до 1 Гбит/с) и экраном на 6,2 дюйма,

Смартфон получил аккумулятор на 3300 мА*ч, поддержку двух SIM-карт и NFC для бесконтактных платежей. В роли основной камеры выступает датчик Sony IMX363 с размером пикселей 1,4 мкм, апертурой f/1.8, углом обзора 120° и 4-осевой системой оптической стабилизаций изображения.

5Z стала первой моделью с поддержкой ИИ-платформы (AIE) 3-го поколения. Она автоматически оптимизирует производительность системы для игр и других ресурсоемких задач. Другие ИИ-функции смартфона анализируют сцену во время фотосъемки и настраивать параметры так, чтобы пользователь смог получить наиболее удачный кадр.