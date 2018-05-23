Владелец "КиноПоиска", компания "Яндекс" открыла на сайте новый раздел "Онлайн" с платным доступом к премьерным фильмам, мультфильмам и телесериалам. К просмотру в высоком качестве (Full HD) открыты как отечественные, так и зарубежные киноновинки.

В каталоге числятся несколько тысяч фильмов крупнейших кинокомпаний, включая 20th Century Fox, Universal, Dreamworks, Paramount Pictures, "Централ Партнершип", "Парадиз" и "Вольга". Большая часть контента доступна бесплатно, но с рекламой. Премьеры можно арендовать или покупать.

Смотреть кино можно в настольной версии "КиноПоиска" или в приложении Smart TV на телевизорах Samsung. Позднее доступ к премьерам откроют из мобильного приложения сервиса.

"КиноПоиск" — старейший и самый крупный в рунете сайт о кино. Сервис обладает обширной базой данных о кинофильмах, телепередачах, а также актерах и режиссерах. Пользователи могут выставлять оценки просмотренным фильмам, писать рецензии, искать кино и ТВ-шоу по спискам и рейтингам, обсуждать увиденное в комментариях.

"Яндекс" купила "КиноПоиск" в 2013-м году за $80 миллионов. Два года спустя компания запустила онлайн-кинотеатр "Кинопоиск+", который агрегировал контент, закупленный другими сервисами. Пользователям фильмы показывались бесплатно, но при условии просмотра рекламы.

В начале этого года модель поменялась — поисковик стал сам платить за лицензии правообладателям. Как объясняла директор по развитию видеосервисов "Яндекса" Ольга Филипук, компания купила права на несколько тысяч наиболее популярных фильмов, мультфильмов и сериалов. Контент доступен на сайте "КиноПоиска", в "Яндекс.Телепрограмме" и "Яндекс.Видео".