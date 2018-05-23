Игровая консоль PlayStation 4 приближается "к концу своего жизненного цикла". Такое заявление сделал руководитель направления PlayStation Джон Кодера на встрече с журналистами. По всему миру продано уже свыше 75 миллионов приставок, сказал он, поэтому продажи устройств начали замедляться.

В Sony ожидают, что в текущем финансовом году будет реализовано меньше PS4, чем в прошлом, — впервые с ноября 2013-го, когда новинка поступила в продажу. Несмотря на это, компания намерена наращивать выручку за счет дополнительных услуг — от продажи подписок на PlayStation Plus и стриминговый ТВ-сервис PlayStation Vue, игрового контента и аксессуаров.

В США подписка на PS+ стоит $60 в год. Им пользуются около 30 миллионов человек. Кроме того, от Sony можно ожидать больше эксклюзивных игр.

Вместе с этим Кодера намекнул, что PS4 останется актуальной моделью как минимум до 2021 года. "Мы используем следующие три года для подготовки к следующему шагу: это позволит нам присесть, чтобы потом прыгнуть еще выше", — сказал он.

Летом аналитик Wedbush Securities Майкл Пактер предсказал, что PlayStation 5 выйдет не ранее 2019-го. По его прогнозу, новая приставка станет для японцев "полушагом" — как вышедшая конце 2016-го PlayStation 4 Pro в сравнении с PS4.

Компания, скорее всего, предпочтет отложить релиз до 2019—2020 года, выпустив устройство с возможностью отображения картинки в 4K-качестве тогда, "когда рынок 4K-телевизоров достигнет 50% в США и 35% в остальной части мира", сообщил Пактер.