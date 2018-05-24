Компания Google в сотрудничестве с LG изготовила OLED-дисплей, обладающий высочайшей плотностью пикселей — 1443 штуки на дюйм. Новая разработка предназначена для установки в гарнитуры виртуальной реальности, пишет The Verge.

Разрешение прототипа 4,3-дюймовой панели составляет 4800х3840 точек — по 18,4 мегапикселя на каждый глаза человека. Картинка обновляется с частотой 120 Гц, поле обзора — 120х96°.

В Google говорят, что человеческий глаз перестает воспринимать отдельные пиксели при разрешении в 9600х9000 пикселей, плотности 2183 ppi и поле обзора 160х150°.

Новинка превосходит все существующие на VR-рынке решения. Для сравнения, 3,6-дюймовая панель HTC Vive обладает разрешением в 1080х1200 пикселей (448 штук на дюйм). У Vive Pro, в который установлен 3,5-дюймовый экран (1440х1600), плотность ненамного выше — 615 ppi. Оба шлема обновляются с частотой 90 Гц, поле обзора — 110°.

У разработки Google и LG есть один важный недостаток: при работе от мобильного процессора частота обновления падает до 75 Гц. Так что пока новая панель больше подходит VR-гарнитурам, подключенным к компьютеру.

Пока новинка находится на стадии прототипа. Когда она поступит в продажу, не уточняется.