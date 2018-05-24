Новый скандал вокруг персональных данных и права на частную жизнь в США. На этот раз обвиняют Amazon, одну из крупнейших IT-компаний, которая предоставляет полиции города Орландо и округа Вашингтон в Орегоне доступ к своему сервису распознавания лиц Rekognition.

Компания анонсировала его еще в 2016 году, и в презентационном ролике делала упор на личную безопасность клиентов Amazon. Мол, с помощью Rekognition можно настроить умный дом так, чтобы тот открывал дверь только владельцу, а при долгом нахождении у двери кого-то постороннего, вызывал полицию.



В Орегоне полицейские загрузили в базу фотографии 300 тысяч подозреваемых и используют распознавание лиц в реальном времени для их поиска на улицах города. Отмечается, что видео в систему может поступать с разных источников: как с камер, которые носит каждый полицейский, так и с систем видеонаблюдения: и городских, и частных.



А вот в Орландо возможности системы куда более спорные: она может идентифицировать любого человека на камерах наблюдения, не только подозреваемых в преступлении. Именно к такому подходу у правозащитников больше всего вопросов: получается, что полиция может следить на улице за кем угодно. Без особых усилий и при смехотворной стоимости такого проекта. Например, за загрузку трехсот тысяч фотографий полиция Орегона заплатила Amazon всего 400 долларов, а за работу системы платит около 10 долларов в месяц!

Под письмом к Amazon с требованием закрыть доступ полиции к подобным сервисам уже подписались около 40 правозащитных организаций. Однако, компания ответила, что внимательно следит, чтобы использование сервиса не нарушало чьи-либо права, и не будет закрывать доступ для правоохранительных органов. Более того, и в Amazon, и в полиции подчеркнули, что рассказывали о подобном использовании проекта, и в новостях, и на отраслевых конференциях, и не понимают, почему правозащитники решили начать кампанию именно сейчас.

А теперь к аппаратным премьерам. Несколько часов назад новый флагманский смартфон официально анонсировала тайваньская НТС, один из старожилов рынка, автор множества оригинальных решений, и переживающий сейчас очень непростые (с финансовой точки зрения) времена. Оттого к ее премьерам особое внимание. Павел Кушелев был среди первых, кто получил возможность познакомиться с новинкой.

Павел Кушелев: "Уж этот-то телефон должен взлететь, это последняя или предпоследняя надежда. Последние 4 года эта мантра стала привычной для HTC. Тайваньский производитель, который 10 лет назад выпустил первый андроид телефон с 2014 года не видел прибыли и все это время балансирует на грани или прямо рядом с ней. Новый флагман U12+ рекламируется, как сумма технологий, которая больше ее составляющих. Итак – что ж тут за составляющие?



Во-первых, Это Edge Sense – чувство грани. Такая технология не встречается ни в одном из других телефонов и если сказать попросту – грани здесь чувствительны к нажатию. Но если раньше отрабатывалось ли два сигнала – сжатие и долгое сжатие, то теперь есть и tap – двойное постукивание, и телефон понимает, держите его вы его или нет. То есть – пока он в руке-то ориентация телефона не будет меняться, например – и яркость тоже.

Или долго сжатие – вызов ассистента, причём на западных рынках есть выбор между Google и амазоновской Alexa. Еще один момент: пока держите так, лочится поворот, а вот так не лочится. Меня это иногда раздражает.

На самом деле все это можно поменять причём пространство для настроек огромное – особенно боковом меню панель Edge – тут целое огромное колесо для управления аппаратом одним пальцем.

И ещё одна штука здесь заслуживает отдельного упоминания – камерой своей тайваньцев гордятся давно, U11 даже возглавлял недолго рейтинг DxOmark – U12+ тоже надеются, что куда-то там наверх попадёт. Но есть и вот такая штука, которая называется голливудская камера.

Собственно говоря речь о том, что камера будет делать плавные наезды и отъезды. То есть – плавный, будто бы киношный zoom – наезд или отъезд во время съемки."