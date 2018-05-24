Сервис вызова такси Uber сообщил во внутреннем информационном бюллетене (документ попал в распоряжение журналистов The Wall Street Journal) о полном закрытии проекта по тестированию самоуправляемых автомобилей в штате Аризона. В марте одна из машин-беспилотников во время тестирования насмерть сбила пешехода.

300 "страховочных" водителей, принимавших участие в тестировании, в связи с закрытием проекта были уволены. После смертельного ДТП компания сама прекратила тесты на дорогах общего пользования, также они были запрещены властями штата.

Ранее в этом месяце генеральный директор Uber Дара Хосровшахи заявил, что в течение нескольких месяцев компания надеется возобновить тестирование своих систем, превращающих автомобили в беспилотники, на общедоступных трассах. Как только Национальное бюро безопасности на транспорте завершит свое расследование ДТП в Аризоне, Uber намерена возобновить испытания на дорогах в Сан-Франциско, Торонто и Питтсбурге.

Расследование пока не закончено, однако в начале мая информация о его ходе попала в СМИ. Как сообщало издание The Information, камеры беспилотника "видели" пересекавшую шоссе ночью в неположенном месте женщину с велосипедом, однако алгоритмы сочли ее "ложным препятствием" и не дали автомобилю команду затормозить, объехать помеху или хотя бы просигналить. При этом водитель, в обязанности которого входит непрерывно контролировать движение тестируемого автомобиля, отвлеклась от дороги за несколько секунд до аварии и не смогла предотвратить наезд.

На данный момент основные участники гонки за создание самой дешевой и эффективной технологии для автономных автомобилей — это Waymo (принадлежит корпорации Alphabet, также владующей Google), Uber, Apple, а также ряд производителей автомобилей или автокомпонентов: GM, Daimler, Robert Bosch, Ford, Volkswagen и Tesla.

При этом в практическом применении технологии лидирует Waymo: автомобили Chrysler с оборудованием компании уже год перевозят пассажиров в Финиксе (Аризона), жителям города достаточно зарегистрироваться в программе и скачать приложение для вызова "роботакси". В 2019-м году компания, похоже, рассчитывает запустить аналогичный сервис, и уже не бесплатный, по всей Америке. Ранее весной появились слухи, что Uber может вообще отказаться от собственного проекта, договорившись об использовании технологий Waymo.

В то же время, если рассматривать не только качество технологии, но и способность создать собственный, востребованный потребителями автономный автомобиль и вывести его на рынок, то тут эксперты склонны выше оценивать шансы традиционных автопроизводителей, в особенности General Motors. В январе GM объявила, что в будущем году начнет массовое производство автономной версии электромобиля Chevy Bolt, полностью лишенной традиционных механических систем управления — руля и педалей.