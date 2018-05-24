Samsung хочет наделить "умными" функциями все свои устройства к 2020 году. Через два года каждый продаваемый компанией продукт будет обладать выходом в интернет и поддержкой голосового помощника Bixby. А команда инженеров Samsung, занятых в сфере искусственного интеллекта, к тому времени разрастется до тысячи человек.

Помимо смартфонов, компания ежегодно производит и продает полмиллиарда других приборов, включая смарт-телевизоры, холодильники и роботы-пылесосы. Если вся эта техника станет "умной", отдельная смарт-колонка не будет иметь такого уж большого значения, заявил президент и глава направления потребительской электроники Samsung Ким Хён Сук.

У Samsung большие амбиции в области подключенных к интернету и "общающихся" друг с другом бытовых приборов и домашней электроники — от холодильников до смарт-телевизоров. Похоже, идея в том, что связать все устройства "умного дома" воедино должен голосовой помощник Bixby.

Тем не менее, технологически Bixby пока сильно отстает от Alexa и "Ассистента" Google, доступен только на флагманских Galaxy-смартфонах и говорит только на трех языках: английском, корейском и китайском.

В отличие от Apple, Amazon и Google, у Samsung также нет собственной "умной" колонки. Ожидается, что такое устройство компания выпустит во второй половине года.