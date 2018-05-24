Компания Huawei готовит к релизу первый коммерческий планшетофон со сгибаемым экраном. Новинку могут выпустить в ноябре, и ей будет суждено соперничать с фаблетом Samsung Galaxy Note 9, который к тому моменту уже поступит в продажу. Об этом сообщает GSMArena со ссылкой на корейские СМИ.

Устройству прочат гибкий, 8-дюймовый дисплей, а изготовит его китайская BOE Technology Group. В прошлом году эта фирма показала прототип OLED-панели, обладающей зигзагообразной формой, и объявила о наращивании темпов производства.

По данным СМИ, BOE работает над "гнутыми" дисплеями для четырех смартфонов двух компаний. Samsung самостоятельно занимается производством экранов, поэтому вторым партнером BOE, помимо Huawei, может оказаться Xiaomi или Oppo.

Наработками в области сгибаемых смартфонов обладают крупные игроки рынка, включая тех же Oppo, Samsung, Apple и Huawei. Последняя представляет себе "смартфон будущего" как книжку, которую можно будет раскладывать пополам. Именно такая инновация описывается в патенте Huawei, о котором стало известно в апреле.

Развернув устройство, пользователи смогут получить дисплей планшетных размеров для комфортного чтения, но в сложенном виде гаджет сможет поместиться в карман, как обычный смартфон. Возможно, как раз эту разработку Huawei и реализует в 8-дюймовом фаблете.