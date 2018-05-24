Тайваньская компания Acer показала в Нью-Йорке 15-дюймовый ультрабук Swift 5 весом менее килограмма. Как говорит производитель, верхняя и нижняя крышки устройства сделаны из сверхлегкого магниево-литиевого сплава, а область вокруг клавиатуры и тачпада выполнена из магниево-алюминиевого сплава.

Сенсорный дисплей Windows-ноутбука окружают рамки толщиной менее 6 миллиметров. За счет этого экран занимает 87,6% площади панели, сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе компании.

По словам руководителя направления IT-продукции Acer Джерри Као, анонсированный в прошлом году 14-дюймовый Swift 5 пользовался успехом у покупателей, поэтому компания предложила новую модель с экраном 15,6 дюйма. Цена на новинку пока не раскрывается. В России 14-дюймовый ноутбук в базовой комплектации продавался за 79 990 рублей, в максимальной — за 107 990 рублей.

15-дюймовый Swift 5 располагает процессорами Intel последнего поколения, SSD-накопителем до 1 терабайта, до 16 ГБ оперативной памяти (DDR4). К подключению готовы один порт USB 3.1 Type-C, два порта USB 3.1 Type-A (один с функцией зарядки), HDMI и ридер microSD-карт. Также заявлена поддержка беспроводной технологии Intel Wireless-AC 9560 2x2 802.11ac, обеспечивающей передачу данных с гигабитной скоростью.