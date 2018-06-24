Apple в пятницу объявила о запуске новой программы обслуживания MacBook и MacBook Pro ряда моделей, которая затрагивает "небольшой процент пользователей", столкнувшихся с "залипающими" или не реагирующими на нажатия клавишами портативных компьютеров. Об этом сообщает 9to5mac.com.

В ходе обслуживания специалисты решают, заменять ли отдельные кнопки или клавиатуру целиком. Пользователи "макбуков" указанных ниже моделей могут обратиться в магазины Apple или в авторизованные сервисные центры, где все работы по устранению проблем с кнопками будут проведены бесплатно. Всем, кто уже оплатил ремонт подобных неисправностей, деньги будут возвращены.

Программа обслуживания, действующая четыре года с момента покупки, распространяется на следующие модели:

— MacBook (12 дюймов, начало 2015) — MacBook (12 дюймов, начало 2016) — MacBook (12 дюймов, 2017) — MacBook Pro (13­ дюймов, 2016, два порта Thunderbolt 3) — MacBook Pro (13­ дюймов, 2017, два порта Thunderbolt 3) — MacBook Pro (13­ дюймов, 2016, четыре порта Thunderbolt 3) — MacBook Pro (13­ дюймов, 2017, четыре порта Thunderbolt 3 — MacBook Pro (15 дюймов, 2016) — MacBook Pro (15 дюймов, 2017)

Все эти модели используют клавиши с разработанным Apple механизмом типа "бабочка". Он делает ход клавиши крайне небольшим и позволяет практически полностью "утопить" ее в корпус — это уже не столько клавиша, сколько кнопка.

С одной стороны, инновация позволила сделать компьютеры рекордно тонкими. С другой, многие пользователи жаловались, что привыкать печатать на "кнопках-бабочках" приходится заново, но, главное — они часто выходят из строя. Достаточно попадания в механизм даже частички пыли, и нажатие на кнопку перестает регистрироваться.

В середине мая пользователи, недовольные проблемами с клавиатурами их дорогих компьютеров, подали иск против Apple. В иске утверждается, что с проблемами из-за дефектной клавиатуры столкнулись "тысячи" пользователей. При этом, считают жалобщики, в Apple знали о недостатке конструкции уже на момент выпуска устройств с "бабочковой" клавиатурой в продажу, а то и на стадии разработки, но решили ничего не менять.

Проведенное в прошлом месяце журналистами издания AppleInsider.com расследование выявило, что, по данным из сервисов, отказы клавиатуры в MacBook Pro образца 2016 года с кнопками-бабочками случаются в среднем вдвое чаще, чем у клавиатур MacBook Pro моделей 2014 и 2015 годов с обычным "ножничным" механизмом.