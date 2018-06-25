Китайская Xiaomi продолжает расширять ассортимент линейки Redmi — доступных смартфонов с заметным дизайном и адекватной производительностью. Представленная сегодня новинка Redmi 6 Pro отличается от выпущенных ранее бюджетных 6 и 6A "челкой" и камерой в стиле iPhone X, более просторным экраном, процессором Qualcomm (двухлетней давности) и емкой батареей.

Да, теперь исключительно заразный вирус, заставляющий производителей смартфонов делать выступы в верхней части экрана, подхватила и бюджетная линейка Xiaomi Redmi — приходится, видимо, равняться на флагмана, Mi 8, который в выключенном состоянии от iPhone X отличит только наметанный глаз. Пропорции 5,84-дюймового LCD-дисплея Xiaomi Redmi 6 Pro — 19:9, разрешение — 2280 на 1080 пикселей (FullHD+).

А что же внутри? Сюрприз — никаких "медиатеков", как в младших моделях, а настоящий процессор Qualcomm... прямиком из 2016 года — Snapdragon 625. 8 ядер Cortex-A53, все работают на одинаковой частоте, 2 ГГц, графический ускоритель — Adreno 506. Например, в двухлетней давности "середнячке" Huawei Nova Plus этот чип показывал порядка 62 000 баллов в AnTuTu и 842/3107 баллов в Geekbench 3 и тянул графический тест Epic Citadel в FullHD на максимальном качестве на 50 кадрах в секунду. Главный вопрос — потянет ли морально устаревшее "железо" новомодные функции вроде ИИ-эффектов в камере или разблокировки по лицу.

Аппарат выпустят в трех вариантах — "бюджетном", с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, "среднем", 4/32, и "продвинутом" — 4/64 ГБ. Есть выделенный слот microSD — то есть карта не помешает использовать две SIM, поддерживаются карточки до 256 ГБ.

Смартфон оснащен сдвоенной тыловой камерой (12 МП + 5 МП, вспышка между двумя объективами) и фронталкой на 5 мегапикселей. Габаритами устройство напоминает самую малость вытянувшийся и располневший источник вдохновения китайских дизайнеров, iPhone X: 149,33 (+6,3 мм) на 71,68 (+0,8 мм) на 8,75 (+1,05) мм.

Не слишком скромную толщину металлического корпуса искупает достойная емкость батареи — 4000 мА*ч, которую, впрочем, придется заряжать часами, ведь смартфон оснащен обычным microUSB 2.0 и быструю зарядку не поддерживает. Датчик отпечатков в аппарате есть, на задней панели, а вот чип NFC отсутствует, так что никаких бесконтактных платежей через Google Pay. Ну хотя бы софт в устройстве самый современный — Android 8.1 Oreo, тщательно замаскированный оболочкой MIUI 9.0.

Цена Redmi 6 Pro оказалась по традиции для этой линейки Xiaomi доступной — по крайней мере, в Китае. Самая доступная версия обойдется в 999 юаней (~9600 рублей по текущему курсу), средняя (4/32 ГБ) — в 1109 юаней (~10700 рублей), а старшая (4/64 ГБ) — в 1299 юаней (~12500 рублей). Аппарат (по крайней мере, в Китае) продается в пяти разных цветах: красном, розовом, голубом, золотистом и черном.

Также был анонсирован новый планшет — Xiaomi Mi Pad 4. У него процессор посовременнее — Qualcomm Snapdragon 660, 8-дюймовый экран со слегка закругленными углами, пропорциями 16:10 и разрешением 1920 на 1200 точек, камеры на 13 (тыловая) и 5 (фронтальная) мегапикселей, а также батарея емкостью 6000 мА*ч. Версия с 3 ГБ оперативки, 32 ГБ встроенной памяти и без LTE-модуля обойдется в 1099 юаней (~10600 рублей), а топовый вариант с LTE, 4 ГБ оперативки и 64 ГБ встроенной памяти — в 1499 юаней (~14450 рублей).