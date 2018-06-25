В конце этого или начале следующего года компания Qualcomm может представить "юбилейный" процессор Snapdragon 1000, ориенированный на ноутбуки с операционной системой Windows 10. Новинка должна стать главным оружием американского производителя в борьбе с Intel за рынок ноутбучных чипов.

Snapdragon 1000 (SDM1000) станет преемником Snapdragon 845 — другого процессора Qualcomm для ARM-лэптопов на Windows, запланированного к релизу на этот года. Как сообщает Ars Technica, "тысячник" окажется еще более производительным и энергоэффективным, чем 845-й чип, и будет идти вровень с моделями Intel серий Y и U.

У продуктов Intel показатель TDP, который отражает стандартное тепловыделение при работе на полной мощности, составляет 4,5 и 15 Вт соответственно. Ожидается, что центральный процессор Snapdragon 1000 будет потреблять 6,5 Вт, весь чипсет — 12 Вт.

Опытный образец "тысячника" включает 16 гигабайт оперативной памяти (LPDDR4X) и два флеш-накопителя UFS объемом 128 гигабайт. Тестовая платформа для разработчиков также обладает гигабитным Wi-Fi (802.11ad) , гигабитным LTE и новым контроллером управления питанием. Размер упаковки — 20 х 15 мм, что значительно больше, чем у других чипов Qualcomm (у Snapdragon 850 — 12 х 12 мм), но меньше самых крупных Intel (45 х 24 мм).

Основу Snapdragon 1000 составят вычислительные ядра ARM Cortex-A76, произведенные с применением 7-нм техпроцесса TSMC. Ожидаемая производительность ядер — на уровне чипов Intel Skylake U-серии, вышедших в 2017 году. Так, при TDP 12 Вт, "тысячник" покажет примерно тот же уровень быстродействия, но будет потреблять меньше энергии.