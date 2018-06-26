В распоряжении редакции Windows Central оказался внутренний документ Microsoft, описывающий планы по внедрению возможности подключать мышку и клавиатуру к консоли Xbox One. В презентации, датированной текущим годом, упоминается игровой комплект Razer и намерение компании вскоре открыть разработчикам API.

Xbox One будет совместима с любой мышкой и клавиатурой для Windows. Подключаться периферия должна по USB (в том числе посредством USB-приемника), но не по Bluetooth. Согласно документу, новый API Xbox позволит разработчикам регистрировать до 5 разных кнопок мыши, а также настраивать видимость и внешний вид курсора.

При этом создатели онлайн-игр получат возможность подбирать геймерам сопоставимого по "вооружению" противника, чтобы избежать дисбаланса. Как отмечается в презентации, API должен был быть открыт в апреле. Было ли это сделано, неизвестно.

Microsoft уже очень давно обещает включить поддержку мышки и клавиатуры в играх для Xbox — многие геймеры, привыкшие играть на ПК, считают контроллеры консолей неподходящими для экшн-игр. Еще два года назад руководитель игрового направления Фил Спенсер говорил, что "счет идет на месяцы", а осенью 2017-го представитель фирмы Майк Ябарра уверял, что это произойдет уже "в скором времени".

Ябарра выражал обеспокоенность тем, что новая функция может повлиять на игровой баланс. Например, в шутерах геймер, управляющий мышкой и клавиатурой, будет иметь преимущество перед противником с геймпадом. В невыгодном положении могут оказаться и любители стратегий. Microsoft, по его словам, должна "очень умно подходить к реализации", а игростроители — сами решать, каким образом им следует воплощать поддержку периферии.

Тем не менее, на данный момент Minecraft (последние годы игру разрабатывает сама Microsoft) zdkztncz единственной игрой на Xbox с официальной поддержкой мыши и клавиатуры.