Google вернула в Google Earth функцию, на отсутстие которой в браузерной версии сервиса многие сетовали после масштабного апдейта весной 2017-го — измеритель расстояний. Об этом разработчики рассказали в официальном блоге.

"Глобальная линейка" позволяет вычислить расстояние не только по прямой между двумя точками, но и сложные маршруты из нескольких точек. Чтобы воспользоваться ею, нужно нажать значок "инструмент измерения" в панели инструментов у левого края экрана. Напомним, что браузерная "Планета Земля" работает лишь в собственном гугловском браузере, Chrome.

Помимо расстояния, функция позволит узнать и площадь определенного участка земной поверхности. В будущем, обещают в Google, этот инструмент доберется и до Android-версии программы (уже на этой неделе) и до iOS (когда — неизвестно).