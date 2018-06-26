Microsoft и Razer могут выпустить клавиатуру и мышь для игровой приставки Xbox One – это следует из слайдов закрытой презентации, которые просочились в интернет.

Причем поддерживать планируют проводные варианты и модели с подключением по Bluetooth с USB-приемником. В презентации в частности упомянута система Razer Turret – это специальный комплект из клавиатуры и мыши для работы на коленях, сидя перед телевизором.

По всей видимости именно эта концепция и рассматривается в качестве основы для новых устройств ввода, совместимых с Xbox One. В презентации также указаны некоторые характеристики и рекомендации для разработчиков. К примеру сказано, что мышь для Xbox One может поддерживать управление при помощи колеса прокрутки по вертикали и горизонтали. Такой манипулятор может иметь до пяти кнопок. Подробности – в программе Вести.net.