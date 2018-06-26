Apple сделала доступной для установки первую публичную бета-версию iOS 12 — новой операционной системы для iPhone и iPad, финальный вариант которой будет выпущен осенью. Теперь попробовать операционку смогут не только зарегистрированные разработчики приложений, но и все желающие.

Напомним, iOS 12 совместима со всеми теми же устройствами, что и iOS 11 — это смартфоны Apple, начиная с iPhone 5s и планшеты, начиная с iPad Air и iPad mini 2, а также плеер iPod Touch 6-го поколения. Для установки нужно зарегистрироваться в программе бета-тестирования Apple, после чего скачать и активировать на своем устройстве файл-профиль с нужными настройками. После перезагрузки в разделе "Настройки" => "Основные" => "Обновление ПО" можно начать загрузку новой ОС.

При этом важно понимать, что вы устанавливаете на свое устройство не финальную версию продукта, в которой наверняка выловлены далеко не все баги, а производительность может сильно уступать отшлифованной за последние месяцы iOS 11. Перед установкой беты необходимо сделать резервную копию данных с iPhone или iPad в iCloud или на жесткий диск компьютера.

Подробно обо всех грядущих нововведениях в iOS 12, включая "мемоджи", функцию Screen Time, новые возможности FaceTime и Siri, можно узнать из нашего обзора.

Напомним, основные нововведения iOS 12 связаны с новыми возможностями управлять режимом "Не беспокоить" и уведомлениями, а также мониторить и даже ограничивать время, которое пользователь (или его дети — если у них тоже iPhone или iPad с настроенным "Семейным доступом") проводит в определенных приложениях.

Кроме того, в Apple утверждают, что глубоко оптимизировали систему: настолько, что запуск приложений на старом iPhone 6 Plus будет происходить на 40% быстрее, вызов клавиатуры займет на 50% меньше времени, а камеры — на 70%. При этом рост производительности в режиме под нагрузкой может приблизиться к двукратному.