Оценка Instagram, купленного Facebook в 2012 году за $1 миллиард, за последние шесть лет выросла в 100 раз. Если бы сервис оставался самостоятельной компанией, его стоимость могла бы превышать $100 миллиардов.

"Визуальная" соцсеть привлекает новых пользователей быстрее, чем Facebook. На прошлой неделе Instagram отчитался о достижении объема аудитории в 1 миллиард активных пользователей. Также было объявлено о запуске IGTV — конкурирующей с YouTube платформы внутри приложения, позволяющей выкладывать видео длительностью до часа.

Новый проект IGTV поможет сервису еще быстрее нарастить пользовательскую базу, забрав часть людей у сайта Google. Как подсчитал аналитик Bloomberg Intelligence Джитендра Уорал, в течение следующих пяти лет годовая выручка Instagram превысит $10 миллиардов, а число пользователей — преодолеет планку в 2 миллиарда пользователей.

Facebook этот рубеж уже прошла, однако аудитория Instagram моложе, что делает её привлекательной для рекламодателей. Более того, в отличие от родительской компании, Instagram все еще растет в США.

Для сравнения, рыночная капитализация "Газпрома" составляет $48,24 миллиарда по состоянию на 25 июня (данные YCharts), что почти вдвое меньше. При этом годовая выручка крупнейшей газовой компании мира — в 10 раз больше, чем скоро может зарабатывать Instagram.