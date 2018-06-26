Компания Mozilla объявила о намерении встроить в браузер Firefox функцию, которая будет оповещать пользователя о случаях, когда его почтовый ящик или пароль были скомпрометированы. Задачу по проверке данных на надежность возложат на Have I Been Pwned (HIBP) — сервис от исследователя безопасности Троя Ханта, агрегирующий информацию об утечках.

В базе HIBP хранятся данные обо всех паролях и учетных записях на крупных сервисах, скомпрометированных в результате кибератак. Связавшись с HIBP посредством общедоступного API, браузер Mozilla сможет предупредить пользователя о посещении сайта, который недавно был взломан.

Также, указав адрес электронной почты, можно будет узнать, не стал ли он частью утечки. В случае, если сведения были раскрыты злоумышленникам, Firefox предложит рекомендации по защите персональных данных.

Новая функция будет предлагаться в рамках инструмента Firefox Monitor. Первыми её смогут опробовать 250 тысяч пользователей, в основном из США. Если новшество окажется востребованным, его откроют всем пользователям браузера Mozilla.