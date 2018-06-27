Аналитик Morgan Stanley Кэти Хаберти назвала предполагаемые цены на новые iPhone, которые будут показаны этой осенью. По её данным, новинки будут стоить меньше, чем модели 2017-го. Связано это с тем, что в Apple не ожидают высокого спроса на устройства.

Ожидается, что осенью будут показаны три "айфона", а в качестве флагмана выступит модель с огромным (по разным данным: от 6,1 до 6,8 дюйма) экраном. Размер корпуса устройства будет сопоставим с размерами iPhone 8 Plus, а дизайн аналогичен дизайну iPhone X — с узкими рамками и выступом в верхней части экрана, в котором разместится сканер лица для Face ID. Второй "айфон" 2018-го года будет прямым "наследником" iPhone X, сохранив его размеры, а третий окажется "недорогой" моделью с ЖК-дисплеем.

По словам Хаберти, 5,8-дюймовую OLED-модель оценят в $899 — это на $100 меньше, чем стоил iPhone X к моменту релиза в 2017 году. За навороченную модель "iPhone X Plus", с самым просторным OLED-дисплеем, попросят $999 — столько же, сколько за "десятку". Варианты с большим объемом памяти обойдутся дороже: в $1049 и $1149 соответственно. Цена на 6,1-дюймовый, "бюджетный" iPhone с ЖК-экраном и одной основной камерой будет начинаться с $699–769.

Ранее в этом месяце японская деловая газета Nikkei сообщила, что Apple попросила партнеров поставить на 20% меньше компонентов, чем для iPhone X и iPhone 8 в прошлом году. В результате фирма рассчитывает поставить 80 миллионов новинок — на 20 миллионов меньше, чем ранее.

Аналитики считают, что потребители охладели к новым "айфонам". Если дизайн юбилейного iPhone X стал радикально иным по сравнению с iPhone 6, вышедшим в 2015-м, то изменения в моделях 2018-го окажутся не такими значительными. Сбив цену на устройства, в Apple надеются простимулировать спрос.