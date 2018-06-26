Китайская China Baoli, миноритарный владелец разработчика двухэкранного смартфона YotaPhone, стала крупнейшим акционером компании. Фирма, в распоряжении которой находилось 40%, договорилась о покупке еще 25,1%, что сделало её обладателям самого крупного пакета — 65,1%.

Такое заявление представители China Baoli сделали на Гонконгской фондовой бирже. Сделка может оцениваться примерно в $40 миллионов. Кто выступил продавцом 25,1% — неизвестно. Ни один другой крупный акционер Yota Devices пока не подтвердил продажу пакета.

Как пишет "Коммерсант", долю в Yota Devices могли продать фонд Telconet Capital Ltd Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна (владеет 34,9%) либо "Ростех" (25,1%). Представители последнего отрицают, что участвовали в сделке.

Yota Devices была учреждена 2011 году. Компания образовалась путем выделения из оператора "Скартел" (бренд Yota). В 2016-м фонд Telconet Capital продал China Baoli (до переименования — REX Global) 30% фирмы за $46,2 миллиона. В рамках сделки компания получила права на интеллектуальную собственность Yota Devices в Китае сроком на семь лет.

Последняя модель смартфона, YotaPhone 3-го поколения, была показана в конце августа в Китае. Аппарат комплектуется 5,5-дюймовым экраном Full HD с лицевой стороны и еще одним, 5,2-дюймовым E-Ink сзади, а также 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 625.

Работает смартфон на "двойной" операционной системе YOTA OS 3.0. Одна ее "половина" — это Android 7.1.1 (Nougat), обеспечивающая работу приложений, отображаемых на основном экране. Вторая — проприетарная ОС российских разработчиков, "ответственная" за происходящее на дисплее e-ink.

В Китае за новинку просили от 3700 юаней, или от $560. В России продажи Yota 3 так и не начались.