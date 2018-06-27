Принадлежащее Facebook приложение Instagram предложило пользователям новый способ потратить в нем время — видеочат с участием до четырех человек. Видеозвонки были анонсированы весной на конференции Facebook, а теперь, объявила администрация сервиса, становятся доступны в приложениях Instagram для iOS и Android.

Функция видеозвонков доступна в разделе для прямого общения Direct (значок "самолет" в верхнем правом углу экрана). Открыв окно чата с пользователем или группового чата, нужно нажать значок видеокамеры. Важно, что уже запущенный чат не мешает просматривать ленту, истории или длинные видеоролики в новом разделе IGTV — окно c лицами собеседников можно свернуть в постоянно плавающий поверх интерфейса прямоугольник.

Фактически сервис предлагает организовать виртуальные дружеские посиделки с коллективным просмотром ленты и обсуждением постов общих друзей — не хватает только опции заказать пиццу каждому прямо из приложения. То есть Instagram дает пользователям не просто новый инструмент для общения, но и новый способ провзаимодействовать со своим продуктом (и рекламой в нем). При этом видеозвонки рассчитаны на использование небольшими группами друзей — установлен лимит в четыре пользователя.

По умолчанию пользователя Instagram могут беспокоить звонками все те, кому он не запретил общаться с ним в Direct. Те, кто не хочет получать входящие звонки от друзей, могут воспользоваться функцией Mute.

Также приложение объявило о запуске обновленной страницы Explore. Если раньше там отображался просто набор фото и видео, которые могли соответствовать интересам пользователя, то теперь контент сгруппирован в тематические "каналы" — "Искусство", "Красота", "Спорт и мода" и т.п., а также персонализированный канал "Для вас". Неинтересные каналы можно "заглушить":

С помощью новой вкладки Explore Instagram хочет помочь пользователям находить новых интересных создателей контента и подписываться на них. TechCrunch отмечает, что страница по своим функциям аналогична секции "В тренде" на YouTube — с которым соцсеть, напомним, решила конкурировать, запустив раздел с вертикальными видео продолжительностью до часа.