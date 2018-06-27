Корейская компания Samsung впервые за долгое время перестала быть лидером по числу продаваемых в России смартфонов. Ее потеснила Huawei, в мировом рейтинге производителей мобильников занимающая третье место. Таким образом, сбылся прогноз главы Huawei Consumer Business Group в России Оу Ивэя, сделанный в феврале этого года в интервью Вестям.Hi-tech.

О том, что китайская фирма вышла на первое место по продажам смартфонов в штуках, сообщили "Ведомости" со ссылкой на материалы партнера нескольких производителей электроники, подтвержденные сотрудников одного из ритейлеров.

Лидерство Huawei пока скорее тактическое: на протяжении трех недель с 28 мая по 17 июня на смартфоны под брендами Huawei и Honor приходилось 23,8%, 24,2% и 26,5% продаж новых смартфонов в России. В эти же недели доля Samsung составила, соответственно, 22,9%, 23% и 23,2%. На неделе с 21 по 27 мая Samsung еще оставалась на первом месте.

По информации ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, которого цитирует издание, такое случилось впервые за десятилетие. Начиная с 2007 года Samsung неизменно лидировала в России по продажам смартфонов в штуках. В феврале 2018-го Huawei впервые обогнала Apple, выйдя в России на второе место с долей 17,4% против менее 14% у производителя iPhone.

Оу Ивэй: Huawei намерена стать вторым крупнейшим поставщиком смартфонов в России_https://hitech.vesti.ru/article/763285/_https://cdn-st3.rtr-vesti.ru/vh/pictures/xw/152/175/0.jpg

Причиной успеха китайской компании, очевидно, является широкий ассортимент функциональных моделей с неплохим дизайном в ценовой категории до 15 000 рублей, а также доступная цена на флагманские устройства линейки Honor. Помогает также сотрудничество с ритейлерами — Huawei недавно договорилась о стратегическом партнерстве с "М.Видео", сеть хорошо поддержала запуск на российском рынке флагманских аппаратов Huawei P20 и Honor 10.