Wi-Fi получил самое большое обновление за последние десять лет. Началась сертификация нового протокола безопасности WPA3. Предыдущий протокол безопасности WPA2 для беспроводных сетей Wi-Fi просуществовал более 14 лет, и все были довольны, пока в прошлом году не выяснилось, что он имел критическую уязвимость, которая позволяла злоумышленникам перехватывать и подменять трафик в зашифрованных сетях.

А подверженными хотя бы отчасти этой уязвимости оказались все распространенные операционные системы и аппаратное обеспечение. Теперь организация Wi-Fi Alliance, отвечающая за внедрение стандарта Wi-Fi приступила к сертификации продуктов, поддерживающих новую версию протокола WPA3. При этом с точки зрения пользователей ничего не изменится.

А теперь про будущее телевидения. Спектр VR-развлечений в автономном шлеме Oculus Go теперь включает в себя телевизионный контент, который пользователи смогут просматривать прямо из личной виртуальной гостиной. Подробности – в программе Вести.net.