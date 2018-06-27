Социальная сеть "ВКонтакте" приступила к тестированию собственной платежной платформы VK Pay. Она позволяет расплачиваться за товары и услуги, не покидая сервиса. Средства зачисляются моментально — как в магазине, сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе компании.

Новая платформа социальной коммерции доступна всем администраторам сообществ. "В отличие от других платёжных сервисов, в VK Pay комиссия за ввод, вывод и перевод средств отсутствует как для покупателя, так и продавца, — сказали представители "ВКонтакте". — Это стало возможным благодаря Газпромбанку, который выступил партнёром и взял на себя все расходы по уплате таких комиссий".

Оплачивать товары можно как в самом "ВКонтакте", так и на ресурсах партнеров: OneTwoTrip, KASSIR.RU, Grow Food, DOC+, SHOWGOGO, Bubble, Литрес и Delivery Club. Доступ к VK Pay будет открываться пользователям постепенно.

В сентябре 2015 года "ВКонтакте" запустила раздел "Товары", разрешив администраторам сообществ создавать собственные витрины. Впоследствии размещать частные объявления о продаже товаров и услуг разрешили и обычным пользователям. По словам представителей компании, с момента запуска "Товары" подключили свыше 490 тысяч сообществ.