Компания Facebook оставила планы по самостоятельному проектированию и производству беспилотников, раздающих интернет-подключение с воздуха. Задачу по разработке Aquila и все вопросы, связанные с использованием частотных диапазонов, будут возложены на партнеров, сообщил технический директор Facebook Яэль Магуайр.

О старте экспериментального проекта Aquila было объявлено четыре года назад. В его основу легли технологии компании Ascenta, которую Facebook купила в 2014 году за 12,5 миллиона фунтов стерлингов. Его так назвали в честь "Аквилы" — орла из греческой мифологии, который переносил молнии Юпитера.

Корпус дрона выполнен из прочного и легкого углеродного волокна, размах его крыльев больше, чем у Boeing 737, но вес — всего 400 килограммов. Предполагалось, что питаемые от солнечных батарей Aquila смогут кружить в стратосфере, раздавая интернет-сигнал в труднодоступных уголках Земли.

Прототипы Aquila совершили всего два полета. Первый запуск, произошедший летом 2016-го, был признан безуспешным: при заходе на посадку беспилотник разбился из-за "неисправности конструкции". Расследованием инцидента занимался Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB). Пострадавших в результате инцидента не было, однако самому дрону был причинен "существенный" ущерб.

Второй, на этот раз благополучный полет состоялся в мае 2017-го. Несмотря на это, в Facebook решили отказаться от проекта, объяснив это тем, что "ведущие аэрокосмические компании тоже начинают инвестировать в эту технологию, в том числе в проектирование и строительство беспилотных летательных аппаратов". По словам Магуайра, Facebook "больше не будет проектировать и производить собственный беспилотник, и закроет фабрику в Бриджвотере".

Одним из партнеров Facebook в этой области станет Airbus, с которым компания сотрудничает с ноября прошлого года. Также, сказал Магуайр, соцсеть сотрудничает с "рядом авиационных консультативных органов и принимающих законы комитетов в США и на международном уровне".