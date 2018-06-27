В мобильное приложение "Карт Google" начали добавлять новые функции, анонсированные на конференции Google I/O ранее в этом месяце. В программу добавили две новые вкладки: Explore ("Интересное") с подборкой самых интересных поблизости мест и For you ("Для вас") с персональными рекомендациями и оповещениями о новых заведениях, открывающихся на районе.

В For you показывается список кафе и ресторанов, которые наверняка заинтересуют пользователя и в которые можно отправиться прямо сейчас, в Explore — близлежащие места в целом, которые можно запланировать к посещению на потом.

На обеих вкладках можно просматривать, какие заведения востребованы больше всего, составлять список мест, где пользователь уже побывал и какие хочет посетить. В Explore также имеется курируемый редакторами Google список ресторанов, подходящих, например, для посещения с детьми, для завтрака или романтического ужина.

Еще одна новая функция "Карт Google" — Your Match ("Вам подходит"), которая автоматически присваивает барам и кафе предварительный рейтинг, исходя из предыдущих оценок. Так, пользователь может заранее понять, насколько подойдет ему то или иное заведение.

Большая часть новых функций доступна в приложении "Карт Google" для Android и iOS. Однако вкладку For you пока могут открывать только пользователи из США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.