Компания Samsung начала рассылать приглашения на конференцию Unpacked, в рамках которой показывается новое "железо". В этом году мероприятие пройдет в четверг, 9 августа.

На видео прямо не говорится, что корейцы намерены представить новое поколение флагманского планшетофона — Galaxy Note 9, однако изображение стилуса позволяет догадаться об этом. Кроме того, ранее именно 9 августа в качестве даты анонса "десятки" называли инсайдеры.

Ожидается, что Note 9 практически целиком позаимствует дизайн своего предшественника, Note 8. Новинку выдаст разве что слегка увеличенная фронтальная камера и новая, желтая раскраска. Емкость батареи составит 3850 мА*ч против довольно скромных 3300 у Note 8.

Также "девятке" обещают более "глазастые" камеры, более точный сканер радужной оболочки глаза и более мощный процессор — Exynos 9810. Одна из моделей получит рекордные объемы оперативной и постоянной памяти: 8 и 512 ГБ. Расположение датчика отпечатков пальцев на задней панели станет более удобным — его разместят под камерой по центру корпуса.