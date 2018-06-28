У Apple больше нет претензий к Samsung из-за копирования дизайна iPhone, в котором компания из Купертино обвинила корейцев семь лет назад. Условия урегулирования, о котором компании проинформировали Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии, не раскрываются.

Суд в США признал правоту Apple еще в 2012-м, а в мае 2018-го, после многолетних разбирательств, была окончательно определена и сумма компенсации — 539 млн долларов.

"Изобретения", которые защищают использованные Apple для подачи иска патенты, сегодня используются в разных видах практически в любых мобильных устройствах. Однако 10 лет назад, когда Samsung вслед за Apple с ее iPhone начала выпускать смартфоны с экранами, рассчитанными на управление пальцами (а не стилусом, как у большинства конкурентов), пресловутого "мультитача" не было еще ни у кого.

Среди нарушенных корейцами патентов — жест двумя пальцами для увеличения или уменьшения изображения на экране, а также "резиновое" растягивание интерфейса в нижней части экрана, призванное дать пользователю понять, что он пролистал содержимое до конца.

В 2012 году Apple выиграла дело и должна была получить от Samsung более $1 млрд. Однако Samsung подала апелляцию в Верховный суд США. В декабре 2016 года суд поддержал аргумент южнокорейской компании о том, что нарушитель патента не должен передавать всю прибыль, полученную от копирования дизайна, если были скопированы только определенные элементы, а не весь продукт.

Но когда дело вернулось в суд низшей инстанции в этом году, присяжные поддержали аргумент Apple о том, что в данном конкретном случае прибыль Samsung была связана с использованием элементов дизайна, которое нарушало патенты Apple.

Apple и Samsung конкурируют за звание крупнейшего в мире производителя смартфонов. Сумма выплат за нарушение патентов вряд ли повлияет на чистую прибыль компаний, но это дело оказало влияние на патентное право США, отмечает "Вести.Экономика".