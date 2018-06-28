В магазине приложений для Android-смартфонов Google Play появилась версия Instagram, адаптированная для дешевых и слабых смартфонов — Instagram Lite. Визуальная соцсеть обошлась без официальных анонсов, а описание программы гласит: "Приложение Instagram Lite — небольшое, что позволяет вам сберечь место на телефоне и быстро его скачать".

Объем файла приложения Instagram Lite — всего 573 килобайта. Это, отмечает издание TechCrunch — всего 1/55 от основного Android-приложения Instagram, которое "весит" 32 мегабайта. Вот как выглядит интерфейс программы:

Функциональность приложения ограничена: можно просматривать фото и видео в ленте, а также истории, листать вкладку Explore, публиковать фото и применять фильтры к ним, но нельзя поделиться видеороликом или отправлять сообщения в Direct. Пользователи Android из России установить размещенное в Google Play приложение пока не могут.

Пользовательский опыт при запуске современных Android-приложений на дешевых смартфонах с небольшой оперативной памятью и слабыми процессорами оставляет желать лучшего — все работает очень медленно, а небольшие встроенные накопители не позволяют уместить на них много приложений и игр. Но большей части населения Земли доступны только такие аппараты. Задача Instagram Lite — помочь принадлежащему Facebook сервису не упускать этих пользователей и в перспективе удвоить аудиторию с недавно достигнутой планки в миллиард.

Ранее Instagram выпустила обновленный сайт для мобильных устройств, также рассчитанный в основном на пользователей с низкопроизводительными смартфонами. В пресс-службе сервиса изданию TechCrunch сообщили, что действительно начали тестирование Instagram Lite на этой неделе в Мексике, и добавили: приложение разработано так, чтобы занимать меньше места в памяти смартфона, потреблять меньше данных и запускаться быстрее.