Компания "Яндекс" выпустила приложение "Народная карта", позволяющее делиться с картографами поисковика фотографиями улиц. Изображения, заснятые программы, будут использованы для улучшения работы других сервисов, включая "Яндекс.Навигатор" и "Яндекс.Карты".

В первую очередь "Народная карта" ориентирована на водителей, которые хотят помочь "Яндексу" в составлении актуальных карт. Если закрепить смартфон на лобовом стекле, программа будет автоматически делать снимок каждые одну—две секунды. Так, можно будет заснять весь свой маршрут, а его фотографии попадут в открытый сервис, которым ежемесячно пользуются 20 тысяч человек. Они смогут сравнить изображения с картой и внести изменения.

"С помощью компьютерного зрения Яндекс находит на снимках информацию, которую нужно добавить на карту. Сейчас приложение умеет распознавать на фотографиях знаки ограничения скорости и парковок, на очереди — другие знаки и дорожная разметка, — сказали в "Яндексе". — Эти данные будут учитываться при построении маршрутов, помогать подсказывать водителям манёвры, разрешённую скорость и находить места для стоянки".

"Народную карту" можно загрузить из магазина Google Play.