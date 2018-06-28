Компания Asus выпустила на российском рынке смартфон ZenFone Max Pro. Новинка выделяется неплохим для своей ценовой категории процессором, тройным слотом и объемной батареей.

Аппарат располагает 6-дюймовым экраном (2160х1080 пикселей) c IPS-матрицей и соотношением сторон 18:9, 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 636 с графикой Adreno 509, 3–4 гигабайтами оперативной и 32–64 ГБ встроенной памяти. Разрешение тыловой камеры — 13 мегапикселей (f/2.2) с функцией записи видео в 4K UHD. Также установлена вспомогательная камера для портретной съемки с эффектом боке. Спереди имеется "фронталка" на 8 мп (f/2.2).

Устройство поддерживает разблокирку "по лицу". Также сзади установлен сканер отпечатков пальцев.

Слотов — сразу три. В ZenFone Max Pro можно установить две SIM-карты (работают в режиме ожидания) и одну microSD-карту объемом до 2 терабайт. Работает смартфон на "чистой" операционной системе Android 8.1 Oreo, без каких-либо надстроек со стороны Asus.

Аккумулятор очень емкий — 5000 мА*ч. Хватить его должно на двое суток. Полная зарядка с 0% до 100% занимает 2 часа 42 минуты. "ZenFone Max Pro способен воспроизводить видео с YouTube до 20 часов без подзарядки, работать до 42 часов в режиме разговора и до 28 часов в режиме просмотра веб-страниц по Wi-Fi. Всего одной зарядки аккумулятора хватит на 45 битв в игре Mobile Legends или на 2 сезона сериала 'Игра престолов'", — говорят в компании.

Продажи ZenFone Max Pro в России уже начались. Модель с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти продается за 13 990 рублей, версия на 4/64 ГБ обойдется в 15 990.