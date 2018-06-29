"Яндекс" сделал мобильное приложение для редактирования своих карт, единственный инструмент редактирования в нем – камера смартфона. По крайней мере пока. Интерфейс – всего две кнопки: "сделать снимок" и "выгрузить в народную карту".

Само же редактирование или точнее обновление одного из сервисов "Яндекс", его картографии, происходит уже в автоматическом или полуавтоматическом режиме – где-то на серверах той самой народной карты. Это уже давно существующий краудсорсинговый проект, который позволяет всем желающим поучаствовать в улучшении "Яндекс.Карт" – нанести строение, дорогу у озера, тропинку в лесу, исправить ошибки или актуализировать карту, например дорогу раскопали, а закопать забыли.

А теперь нерадостные вести из США. Facebook закрыл проект по созданию спутников для раздачи интернета из верхних слоев атмосферы. Подробности – в программе Вести.net.