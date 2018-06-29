На интернет-форуме Reddit появились жалобы нескольких пользователей на не просто странное, а потенциально незаконное поведение их смартфона Samsung. Как пишет Android Police, из-за программной ошибки аппараты тайно отправляют все снимки из галереи смартфона на случайный номер из списка контактов.

"Виновато" в этом, судя по всему, приложение Samsung Messages, которое используется по умолчанию для отправки SMS в аппаратах корейского производителя. Причем рассылаемые сообщения не отображаются в "Отправленных" — чтобы узнать о случившемся, приходится проверить детализацию у сотового оператора.

В частности, такую ситуацию описывают владельцы смартфонов Galaxy Note8 и Samsung Galaxy S9+. При этом "тайная рассылка" происходит у клиентов разных сотовых операторов, поэтому, предполагают пострадавшие, связана именно с программным обеспечением Samsung.

Возможно, чтобы избежать проблемы стоит отключить автоматические обновления и не устанавливать последнюю версию Samsung Messages. Если она уже установлена, и просто чтобы обезопасить себя, можно зайти в настройки управления разрешениями для Samsung Messages (Настройки => Приложения => Samsung Messages => Разрешения) и отозвать у программы доступ к содержимому на встроенном накопителе телефона.