Google получил долю в еще одной мобильной операционной системе, но не для смартфонов. Поисковик инвестировал 22 млн долларов в проект KaiOS. Это мобильная операционная система, которая оснащает дешевые кнопочные телефоны, функциями приближающими их к современным смартфонам.

Проще говоря фичерфоны с KaiOS на борту могут поддерживать высокоскоростную связь LTE, определять точные координаты и запускать легкие приложения, которых становится все больше. Даже Instagram выпустил облегченную версию своего приложения, чтобы оно могло открываться на простеньких телефонах.

В разработчика этой самой мобильной операционки и вложилась корпорация Google. Этот шаг, по словам IT-экспертов, поможет поисковому гиганту выйти на новый для себя рынок недорогих и не очень технологичных устройств.

А теперь к спортивным новостям. Международный олимпийский комитет и международная ассоциация спортивных федераций созывают киберспортивный форум. Он должен стать основой для лучшего понимания компьютерных игр традиционным спортивным сообществом. Подробности – в программе Вести.net.