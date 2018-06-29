Китайскому производителю смартфонов Xiaomi удалось разместить свои акции на Гонконгской бирже в рамках IPO примерно по 17 гонконгских долларов за штуку, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Исходя из этой цены, компанию в целом инвесторы оценили в 54 миллиарда долларов, что составляет примерно половину от исходной цели Xiaomi в 100 миллиардов. По данным издания, среди вложившихся в IPO Xiaomi инвесторов оказался миллиардер Джордж Сорос, крупный китайский инвестфонд Hillhouse Capital и американская Capital Group Cos.

Как считает аналитик пекинского офиса Counterpoint Research Джеймс Ян, осторожность инвесторов связана с падающей прибыльностью основного бизнеса Xiaomi — производства электроники. Ян ожидает, что фирме предстоит инвестировать значительные суммы в смартфонное подразделение, особенно в его международную экспансию. Также компании нужны деньги на укрепление своей экосистемы в странах вроде Индии – все это потребует значительных капиталовложений.

Большая часть выручки (70%) Xiaomi приходится на смартфоны, 20% обеспечивают смарт-устройства. 72% продукции компании реализуется в Китае. 30% средств, привлеченных по итогам IPO, Xiaomi планирует потратить на наращивание своего присутствия в Юго-Восточной Азии, Европе, России и других регионах.

По данным IDC за первый квартал 2018-го года Xiaomi является четвертым крупнейшим производителем смартфонов в мире (по поставкам в штуках) после Samsung, Apple и Huawei. C января по март компания поставила на рынок 28 миллионов аппаратов и заняла примерно 8,4% мирового рынка.