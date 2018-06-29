В России хотят приравнять номер телефона к удостоверению личности. Подобная инициатива обсуждалась в Госдуме осенью прошлого года.

В этот раз рабочая группа уже при правительстве рассмотрела и отправила на доработку законопроект о том, чтобы использовать номер мобильного телефона как один из идентификаторов человека. Таких идентификаторов документ предлагает ввести девять. Среди них еще есть электронная подпись, биометрия и дактилоскопия.

А теперь самая неожиданная глобальная новость. Apple и Samsung прекратили патентный спор, который длился семь лет. Стороны договорились во внесудебном порядке, подробности соглашения не раскрываются. Напомним, Apple и Samsung ведут патентную борьбу с 2011 года. Подробности – в программе Вести.net.