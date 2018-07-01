Как работает платежная система в исполнении социальной сети, когда мобильный телефон заменит паспорт, зачем игровой приставке клавиатура и кому глава Asus собирается продавать смартфоны: главные события техносферы за неделю в итоговом выпуске программы Вести.net с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:

— "ВКонтакте" (а, значит, и владеющая ею Mail.Ru Group) сделала очередную попытку выйти на рынок электронных платежей — чтобы крепко-накрепко укорениться в e-commerce. Причем с использованием особого, китайского подхода. Соцсеть запустила собственную платежную платформу, VK Pay, надеясь, похоже, повторить за пределами Китая успех WeChat.

— В России на этой неделе снова заговорили о возможности использовать телефонный номер как удостоверение личности. Насколько на самом деле близка перспектива превращения телефона в аналог внутреннего паспорта?

— На этой неделе в Москву приезжал Джерри Шен, глава Asus — тайваньской корпорации, которая колеблется в районе четвертого-пятого места в мировом рейтинге производителей персональных компьютеров. Зачем он привез в Москву смартфон в комплектации с чемоданом? Об этом и многом другом глава Asus рассказал в интервью нашей программе.

— Microsoft и Razer собираются выпустить клавиатуру и мышь для игровой приставки Xbox One. Почему новость вызвала бурное обсуждение в прессе и взбудоражила ПК-геймеров?

— Qualcomm готовит к выпуску процессор Snapdragon 1000. Похоже, собрались "убивать" энергоэффективные чипы Intel для ультрабуков. Как он может преобразить рынок мобильных компьютеров?

— Немецкое правительство, Audi и Airbus подписали соглашение о намерениях, в рамках которого в Германии начнут тестировать беспилотные аэротакси, которые смогут передвигаться и по дорогам.