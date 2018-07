В Microsoft подготовили к выпуску потенциально революционное устройство, призванное стереть грань между смартфонами и ноутбуками и, если повезет, устроить на рынке персональной электроники переворот подобный тому, который начал в 2007-м году iPhone. Подробно о проекте пишет, обобщая разрозненные слухи и дополняя их собственной информацией из внутреннего документа Microsoft, издание The Verge.

Ключевой особенностью нового компьютера из линейки Surface под кодовым названием Andromeda станут два экрана с изогнутыми и заходящими на противоположную сторону корпуса краями, состыкованные так, чтобы в разложенном виде формировать единый, почти бесшовный дисплей.

На такую разработку неоднократно указывали патентные заявки Microsoft, слухи и упоминания в коде операционной системы Windows 10. Как следует из оказавшегося в распоряжении издания конфиденциального электронного письма Microsoft, устройство, будучи ПК с Windows 10, сможет помещаться в карман.

Вот как описывается грядущая "революция" в документе: "Это устройство нового для Surface карманного форм-фактора, которое объединяет инновационное "железо" и программное обеспечение, создавая по-настоящему персональный и универсальный опыт использования компьютера". В Microsoft отказались прокомментировать утечку.

По данным The Verge, текущие инженерные прототипы "Андромеды" выглядят идентично концепту, изображенному на базе сведений из патентных заявок Microsoft 3D-дизайнером Дэвидом Брейером.

@zacbowden @h0x0d @windowscentral #Surface Andromeda Render according to the latest patents pic.twitter.com/CmbvlfETtU