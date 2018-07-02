WhatsApp вводит публичный канал по примеру другого популярного мессенджера Telegram. Как компания написала в блоге, этот режим будет полезен например учителям, которые хотят сообщать новости родителям из класса, или изданиям – те могут делать рассылку для читателей.

Интересно, что первым функцию публичных каналов внедрил вообще другой мессенджер – Viber еще в 2014 году. Примерно год спустя подобную возможность добавил Telegram и, в частности благодаря ей, сервис стал настолько популярен. Минус в том, что в WhatsApp максимальная емкость группы 256 человек. Этого достаточно для учительницы, которая пишет сообщение родителям, но слишком мало для популярного блогера или издания. Кроме того в WhatsApp отображаются все телефоны участников группы.

А теперь к другим новостям. В новом флагмане LG будет пять камер. Как сообщает издание Android Police со ссылкой на источник знакомый с планами компании, три камеры устройства будут находиться на задней стороне и две фронтальные. Подробности – в программе Вести.net.