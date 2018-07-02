Не исключено, что в скором будущем украденным или нелегально ввезенным в Россию телефоном станет невозможно пользоваться в сетях сотовых операторов: они начнут блокировать такие аппараты по коду IMEI (International Mobile Equipment Identity, международный идентификатор мобильного оборудования). Такое предложение содержится в проекте, поддержанном в Совете Федерации.

Речь идет о концепции контроля за мобильными устройствами, подготовленной экспертным советом при правительстве — на прошлой неделе документ рассмотрела и поддержала комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества, пишут "Ведомости". Концепция предусматривает внесение в "черный список" IMEI украденных или ввезенных в обход таможенных процедур мобильных устройств — аппараты с IMEI из этого списка сотовыми операторами обслуживаться не будут.

Это значит, что такой смартфон сможет лишь получать и отправлять данные по сетям Wi-Fi, но будет непригоден для совершения звонков, приема СМС или передачи данных по мобильной сети.

Одобренный Совфедом документ предполагает создание базы данных IMEI всех ввезенных в Россию телефонов (и, вероятно, планшетов, а также ноутбуков с модулями сотовой связи) — номера туда будут вносить компании-импортеры при легальном ввозе аппаратов в Россию, а также граждане, купившие телефоны за границей (по паспорту, в салонах связи или на специальном сайте).

Работать блокировка украденных телефонов будет следующим образом: владелец пропавшего устройства пишет заявление оператору, а тот блокирует соответствующий IMEI. По словам куратора группы "Связь и IT" экспертного совета при правительстве Ирины Левовой, "неучтенные" в базе данных телефоны начнут отключать спустя 2-3 года после введения всеобщей регистрации.

Предполагается также создание "серого" списка IMEI — владельцы занесенных в него устройств должны будут доказать легальность владения гаджетом, пройдя специальную процедуру. Предполагается, что всю эту систему будут финансировать частные компании — возможно, заинтересованные в прекращении "серого" импорта производители смартфонов и дистрибьюторы.

Как отмечают "Ведомости", представители ведущих сотовых операторов — МТС, "Мегафона", "Вымпелкома" и Tele2 — поддерживают введение системы контроля по IMEI, но настаивают, что вводиться она должна постепенно.

Подобные системы уже работают во многих странах мира. Например, внедрение ее в Турции в 2006-2010 годах пополнило бюджет страны на 10,5 млрд долларов и сократило число краж мобильников на 95%. По оценкам экспертов, в Россию до 40% мобильных устройств ввозятся нелегально, и только в 2017-м бюджет недополучил из-за этого 16,6 млрд рублей.