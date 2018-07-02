Компания HMD Global, которой принадлежат права на выпуск смартфонов и обычных мобильников под брендом Nokia, продолжает выводить на российский рынок "восставшие из небытия" модели финских кнопочных телефонов, рассчитывая, что ностальгия по "золотому веку" мобильников облегчит потребителям расставание с деньгами. Вслед за "воскрешенной" в прошлом году Nokia 3310 в отечественные магазины поступает аппарат 8810.

Впервые этот телефон вы, скорее всего, видели в фильме "Матрица" — Nokia заплатила создателям ленты, чтобы главные герои использовали 8810, тогдашний флагманский аппарат, выделявшийся изогнутой формой и премиальными материалами корпуса. Новинка воспринималась в то время как вещь из будущего — куда в большей степени, чем сегодня какой-нибудь iPhone X или Galaxy S9.

Как и оригинал из 1998-го года, "переиздание" 8810 позволит отвечать на звонок, просто раздвигая корпус. Здесь он, правда, пластиковый, и помимо классического черного есть вариант в бананово-желтом цвете.

Хотя устройство не является смартфоном в традиционном понимании, оно умеет передавать данные и голос в сетях LTE. Производитель утверждает, что для Nokia 8810 можно скачать dj встроенном магазине приложений упрощенные версии Google Assistant (тут пресс-релизу HMD Global веришь с трудом — ведь сервис недоступен пока на русском языке даже для Android-смартфонов), Google Поиска, Google Карт, Facebook и Twitter.

Кроме того, с помощью телефона можно получать и отправлять электронную почту, импортировать контакты, синхронизировать календарь с Outlook и Gmail, а также играть в классическую "Змейку". Чтобы все это работало относительно быстро, аппарат построен на чипе Qualcomm 205 Mobile Platform.

Ориентировочная розничная цена Nokia 8810 в России составляет 5990 рублей.