Вот обзор Xiaomi Mi Mix 2S в одном абзаце: новый, самый мощный из доступных Android-смартфонам на сегодня, процессор, чемпионские объемы оперативки и накопителя, беспроводная зарядка и сдвоенная камера, подобравшаяся по качеству съемки к признанным лидерам. Все это в не защищенном от воды корпусе с задней крышкой из красивой (но тяжелой) керамики и необычным дизайном передней панели, в котором "челке" предпочли "подбородок", приютивший фронтальную камеру. Цена в России — от 35 000 рублей. А теперь расскажем все подробности и результаты тестирования Xiaomi Mi Mix 2S.

Обзор Xiaomi Mi Mix 2S: технические характеристики

ОС: Android 8 (Oreo) с фирменной оболочкой MIUI 9

Процессор: 8-ядерный 64-разрядный процессор Qualcomm Snapdragon 845 (SDM845), архитектура ARMv8, 4 ядра Kryo 385 Gold (2,8 ГГц) + 4 ядра Kryo 385 Silver (1,8 ГГц)

Графическая подсистема: Adreno 630

Оперативная память: 6 ГБ LPDDR4X

Память для хранения данных: 64 или 128 ГБ, UFS 2.0, слота для карт памяти нет

Экран: 5,99 дюйма, Full HD+ (2160х1080 точек, 18:9), ~ 403 точки на дюйм, защитное стекло Corning Gorilla Glass 4

Основная камера: сдвоенная, 12 МП (апертура f/1.8, типоразмер 1/2.55", размер пикселя 1,4 нm, четырехосевая оптическая стабилизация, фазовый автофокус с технологией Dual Pixel) + 12 МП (f/2.4, 1/3.4", 1,0 нм, без стабилизации, двукратный оптический зум, фазовый автофокус с технологией dual pixel), двухтоновая вспышка.

Интерфейсы: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 ac/b/g/n (2,4 ГГц + 5 ГГц), NFC, USB Type-C (USB 2.0), FM-радио нет

Сеть: GSM/GPRS/EDGE (2G), UMTS HSPA+(3G), LTE (4G) Cat 18/13, диапазоны 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/27/28/29/30/34/38/39/40/41

Две SIM-карты

Сенсоры: акселерометр, датчики освещенности и приближения, гироскоп, компас (датчик Холла), дактилоскопический сканер

Аккумулятор: несъемный, 3400 мА*ч, Quick Charge 3.0, быстрая зарядка до 50% за 35 минут

Габариты: 150,9 х 74,9 х 8,1 мм

Вес: 191 грамм

Цвета: черный, белый

Обзор Xiaomi Mi Mix 2S: снаружи

"Сделали красиво" для Xiaomi еще полтора года назад, причем руку к разработке представленного осенью 2016-го Mi Mix приложил небезызвестный французский дизайнер Филипп Старк. Добравшийся до России в июне Mi Mix 2S — уже третья итерация придуманного тогда самобытного образа с "высоким" экраном нестандартных пропорций; обзор второй версии "микса" выходил на нашем сайте осенью. Металлическая рама дополнена керамической задней панелью, которая смотрится куда красивее, чем обычное стекло с белой подложкой. Правда, хотя поцарапать такой материал сложнее, чем стекло, раскалывается от ударов он легче.

Xiaomi Mi Mix 2S рядом с iPhone X

За полгода с небольшим в аппарате внешне не изменилось почти ничего, за одним исключением — камера стала сдвоенной, а выступ, где размещены обычный и зум-объективы, приобрел узнаваемые черты флагманского смартфона Apple. У Xiaomi Mi Mix 2S в черном цвете металлический ободок вокруг камеры золотой (производитель сообщает, что это именно золото, а не золотистый металл). Фронтальную камеру пришлось запихнуть в "подбородок" устройства — над экраном и разговорный динамик-то еле-еле уместился, в том же "подбородке" спрятан многоцветный светодиодный индикатор.

Xiaomi Mi Mix 2S не может не привлекать взгляды, а корпус с сильно закругленными ребрами комфортен в руке, но только если эта рука достаточно большая. Чехол (в комплекте есть отличная "шкурка" из качественного матового пластика в цвет корпуса) добавляет еще пару миллиметров, с ним смартфон становится еще более массивным.

В итоге набирать текст одной рукой, вызывать шторку уведомлений, да и просто долго держать у глаз одной рукой корпус весом под двести граммов не очень комфортно. Управление облегчают жесты в стиле iPhone X (смахнуть вверх от нижнего края = кнопка домой, слева или справа = назад, смахнуть снизу и удержать = запущенные приложения), но принципиально эргономика от этого не улучшается. Дизайн уникальный? Да. Удобный? Зависит от размера ладони, и максимум на четыре балла из пяти. Красиво, но не изящно.

Экран у Xiaomi Mi Mix 2S по нынешним меркам самый обычный — соотношением сторон 18:9 уже никого не удивишь, IPS-матрицей и разрешением 2160 на 1080 пикселей (FullHD+) — тем более. Панель качественная и довольно яркая, с практически идеальной цветопередачей, но на солнце OLED-экранам флагманов Apple или Samsung проигрывает. В настройках выбирается контрастность дисплея, можно включить режим защиты от синего света (чтобы от долгого пользования смартфоном в вечерние часы не нарушались естественные циклы сна) и специальный "ночной" режим с ультранизкой яркостью.

А так выглядит интерфейс китайского смартфона, Android 8.0 тут просто не узнать:

Обзор Xiaomi Mi Mix 2S: внутри

Было бы странно, если бы в Xiaomi Mi Mix 2S оказался не флагманский процессор — так что никаких сюрпризов, смартфон работает на Qualcomm Snapdragon 845. Его способен обогнать лишь самсунговский Exynos 9810 из Galaxy S9/S9+, да и то лишь в некоторых тестах (а, например, в игровых бенчмарках Xiaomi Mi Mix 2S оказывается шустрее новейшего флагмана Samsung). Актуальные флагманы Huawei/Honor, использующие прошлогодний Kirin 970, отстают от новинки Xiaomi по вычислительной производительности вообще процентов на 25%. В общем, купив такой аппарат, беспокоиться о производительности в играх и приложениях в ближайшие пару лет точно не придется.

Такие результаты "дизайнерский" флагман Xiaomi показывает в синтетическом тесте Geekbench 4

А это — результаты тестирования Mi Mix 2S в AnTuTu

Тем более, что оперативной памяти у Mi Mix 2S солидные 6 гигабайт — в полтора раза больше, чем у компактного Galaxy S9 и на уровне S9+, а встроенный накопитель имеет емкость 64 или 128 гигабайт. Если пресловутая жаба будет уговаривать остановиться из экономии на 64-гигабайтной версии, стоит огорошить ее печальным фактом: слота microSD в смартфоне нет.

Батарея здесь на 3400 мА*ч (столько же, например, у Huawei P20, у Galaxy S9+ лишь на 100 мА*ч больше) и автономность соответствующая: на день большинству пользователей хватит с запасом, но никаких рекордов долгожительства Xiaomi Mi Mix 2S не ставит. Если собираетесь подолгу играть в игры вдалеке от розеток — стоит запастись внешним аккумулятором.

Единственный "музыкальный" динамик Xiaomi Mi Mix 2S расположен в нижней части корпуса и звучит довольно громко и чисто, но лично меня испортили смартфоны со стереодинамиками: в играх или при просмотре видео доносящийся откуда-то справа и часто приглушенный (это палец закрыл решетку динамика) звук совсем не впечатляет. Но в наушниках, в том числе беспроводных, смартфон играет неплохо. В комплекте есть переходник на 3,5-мм аудиоразъем, а вот собственно наушников нет.

Обзор Xiaomi Mi Mix 2S: камеры, сравнение с iPhone X

Теперь о главном отличии Xiaomi Mi Mix 2S от предшественника в "дизайнерской" линейке — сдвоенной тыловой камере. Оба сенсора 12-мегапиксельные, а объективы широкоугольный и "телевик", то есть подход как у Apple в iPhone с двойными камерами. В один ряд с iPhone X, Galaxy S9+ или Huawei P20 Pro новинку Xiaomi поставить пока не получится — качественные результаты бывают, и часто, но разочаровывающие снимки, в которых ПО камеры явно не угадало с обработкой данных с матрицы, тоже нередки.

Основной из двух тыловых объективов имеет апертуру f/1.8 и оснащен 4-осевой оптической стабилизацией, "телевик" же получил оптику f/2.4 без стабилизации. Матрицы тоже разные: основная (Sony IMX363) типоразмера 1/2.55 c пикселями по 1,4 микрона и технологией фокусировки DualPixel, вспомогательная — c сенсором S5K3M3 от Samsung (1/3.42 дюйма, пиксели по 1 микрону).

Следуя повальной моде пихать везде функции "искусственного интеллекта", Xiaomi добавила их и в приложение камеры Mi Mix 2S. Результаты неоднозначные: иногда фото, сделанное с активированным режимом распознавания сцены при помощи машинного обучения, действительно выглядит лучше, чем без него. Но нередко "ИИ" делает изображения неестественными, нарушает равномерность однотонных областей, "хулиганит" с цветами и т.п.

Все фотографии, сделанные в ходе тестирования Xiaomi MI Mix 2S, можно посмотреть по этой ссылке. Сравнивая одни и те же сцены, снятые на Mi Mix 2S и iPhone X, приходишь к выводу: в некоторых случаях кадры, сделанные китайским аппаратом, оказываются удачнее, однако в целом смартфон Apple с большей вероятностью выдает контрастные фото с правильным балансом белого. При этом четкость снимков у обоих смартфонов примерно одинакова, а особенно хорошо Mi Mix 2S удается фотографирование текста. Архив со снимками для сравнения можно скачать здесь. Фото на iPhone X делались в формате HEIC, для совместимости я их конвертировал в .jpg, при этом .heif-файлы для максимально любопытных и/или недоверчивых прилагаются в том же архиве.

Вот примеры. Первым в паре везде идет снимок с Xiaomi Mi Mix 2S, вторым — с iPhone X. Все фото кликабельны, по клику в новой вкладке браузера откроется оригинал. Для начала съемка в идеальных условиях: солнечный день, небо без облаков:

Китайский смартфон предпочитает "раскрашивать" небо в насыщенный ультрамарин, у iPhone X цвет поспокойнее.

Сделанные с той же точки снимки с двукратным зумом почти одинаковы. Но у iPhone цвета попрохладнее и ближе к реальности, а у Xiaomi интенсивнее применен эффект повышения резкости.

Снимок на Xiaomi Mi Mix 2S явно контрастнее, синий и зеленый цвета глубже, текст более резкий.

Контрастная сцена с глубокими тенями и ярким небом, в обоих смартфонах активирована функция HDR-съемки. При максимальном приближении видно, что у Xiaomi в тенях очень много шума, у iPhone его меньше, но детали сильнее размыты. У iPhone теневые участки светлее, из-за чего снимок выглядит менее динамичным, слегка выцветшим.

Здесь ситуация обратная — сделанный iPhone кадр (внизу) получился контрастнее и живее, при этом текстурные детали не менее четкие, чем у Xiaomi.

Снимок через стекло витрины, двойное освещение — искусственное изнутри магазина и тускнеющий вечерний свет снаружи. У iPhone получилось лучше — контраст повыше, баланс белого выставлен поточнее.

В полутемном ресторане самый яркий источник света — свечка за бокалом. Четкость обоих снимков оставляет желать лучшего, кадр на Xiaomi получился светлее, на iPhone — контрастнее и, кажется, сложная структура стекла передана четче.

Еще одна ночная сцена. У Xiaomi беда с балансом белого, и меньше четкость из-за более высокого ISO — сравните, как у двух аппаратов вышел принт на крайнем правом фургоне, и насколько крупнее зерна "шума" на небе у "китайца". Возможно, Mi Mix 2S завысил светочувствительность, пытаясь "вытащить" из темноты дома на заднем плане, которые у iPhone X тонут в тенях.

А здесь уже сравнение не с iPhone, а обычный режим против режима "искусственного интеллекта" — нижний, "интеллектуально" сделанный кадр, пожалуй, выглядит выигрышнее, по крайней мере для размещения в Instagram без редактирования.

А вот типичное "Горе от ума" по-китайски: хотели как лучше, а получилось пятнистое неестественное нечто.

Что касается фронтальной камеры, это обычный 5-мегапиксельный вариант, выдающий в целом нормального качества селфи, по китайской традиции основательно "отфотошопленные" в целях повышения привлекательности объекта съемки. Вот только расположение модуля в "подбородке" смартфона заставляет переворачивать корпус для съемки — иначе, снизу, ракурс выходит совсем не лестный.

Обзор Xiaomi Mi Mix 2S: покупка, выводы

Объявленная на московской презентации российская цена версии Xiaomi Mi Mix 2S с 64 ГБ встроенной памяти составляет 34 990, но устройств в официальном магазине mi-shop.com в наличии нет, а дата поставки "не определена". Идти за официальными аппаратами по такой цене придется на Tmall, который стал эксклюзивным продавцом устройства в России. Не волнуйтесь, аппараты там самые что ни на есть "белые", с международной прошивкой и официальное гарантией. Но "серые" поставщики не дремлют — на "Яндекс.Маркете" по соответствующему запросу находится без малого семь десятков позиций со стартовой ценой порядка 30 000 рублей.

Mi Mix 2S имеет шансы стать бестселлером среди относительно доступных флагманов китайских производителей. Стоя примерно вровень с Huawei P20 (который местами, правда, уже дешевеет до 34 000 р.), устройство Xiaomi мощнее, фотографирует почти так же хорошо и имеет самобытный дизайн, а не безликий микс из модных элементов (хотя и без них — см. модуль тыловой камеры — не обошлось). OnePlus 6 совпадает с Mi Mix 2S по многим параметрам, но фотографирует похуже и стоит (в России и у официальных продавцов) дороже. Самый опасный конкурент — Honor 10, ведь уступая по производительности, но обладая отличной камерой, он ощутимо дешевле (от 26 990), сохранил разъем для наушников и многих может привлечь оригинальной расцветкой.

Mi Mix 2S — самый продвинутый и красивый смартфон Xiaomi, который можно купить в России сейчас, до появления в официальной продаже "айфоноподобного" флагмана Mi 8. Здесь лучшая из когда-либо сделанных китайской фирмой камер, уступающая лидерам рынка стабильностью качества съемки, но не потенциалом, впервые у Xiaomi — беспроводная зарядка и самобытный, хотя и не без очевидных заимствований, дизайн. Тем не менее, перед покупкой настоятельно рекомендую найти аппарат где-то в оффлайне и примериться к нему, прокрутить в руках, попробовать набрать пару строчек текста — есть определенный риск, что эргономика Mi Mix 2S и его не вполне изящная комплекция вас разочаруют.

Итак, подведем итоги обзора. Вот плюсы и минусы Xiaomi Mi Mix 2S:

Плюсы:

Необычный, узнаваемый дизайн (зачем-то "разбавленный" позаимствованным у iPhone X выступом камеры)

Премиальный материал корпуса — керамика

Высочайшая производительность

Качество съемки практически не уступает топовым смартфонам Apple, Samsung или Huawei

Жесты управления, заменяющие традиционные наэкранные кнопки, удобны (если привыкнуть)

Вполне разумная (особенно для смартфона с флагманским железом и акцентом на дизайне) цена

Минусы:

Отсутствует защита от попадания воды

Нет аудиоразъема

Массивнее и тяжелее большинства конкурентов

iOS-подобный дизайн интерфейса плохо сочетается с "материальным" дизайном большинства Android-приложений

По заявленной цене смартфон из официальных поставок купить пока нельзя