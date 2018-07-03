"Сбербанк" и "Рамблер" запустят новый сервис для ресторанного бизнеса «Фудплекс». Он позволяет бронировать столики онлайн и заказывать блюда из меню еще до прихода в ресторан, оплачивать счет не дожидаясь официанта, давать ему чаевые безналичным платежом и заказывать еду на дом.

Секрет платформы в том, что оба участника предоставят свои технологии. От "Рамблера", например, – это сервис оценки и рекомендации "Афишей Рестораны". Через него уже сейчас можно бронировать столики в заведениях, пользуются им около миллиона человек в месяц.

А у "Сбербанка" есть доля в сервисе Plazius, он дает возможность платить по счету не дожидаясь официанта, а также оставлять безналичные чаевые.

А теперь к другим новостям. В американские СМИ произошла утечка дизайна новых iPhone, которые предоставит Apple этой осенью. Подробности – в программе Вести.net.