В приложении визуальной соцсети Instagram появилась функция, призванная помочь не тратить на просмотр ленты лишнего времени. Когда пользователь просмотрит все посты, опубликованные за последние двое суток, приложение сообщит ему об этом вот такой плашкой с текстом "Вы все просмотрели":

Одной из главных жалоб пользователей после отказа принадлежащего Facebook сервиса от хронологического показа публикаций стало то, что они не знаю, просмотрели ли все новые записи, или что-то новое и интересное можно увидеть, продолжая листать. Теперь причин делать это меньше — хотя, исключать того, что вы пропустите какую-то публикацию, все же нельзя.

Функция, сообщили представители сервиса в официальном блоге, доступна в Android- и iOS-приложениях Instagram начиная с сегодняшнего дня.

Facebook и Instagram работают и над другими инструментами, которые позволят пользователям не "зависать" в этих сервисах. Например, скоро там должна появиться информация о времени, потраченном в приложениях. Кроме того, можно будет установить напоминание, срабатывающее, когда вы провели в Facebook или Instagram больше определенного вами же лимита.