С приближением сентября — когда Apple, скорее всего, представит новые смартфоны (их, как мы уже писали, будет три) — в интернет просачивается все больше информации о грядущих новинках. Только за последние пару дней стали известны как минимум три новых факта о будущих iPhone 2018-го года. Все они демонстрируют, как Apple, не торопясь, внедряет технологии, уже освоенные конкурентами из лагеря Android.

iPhone 2018: адаптер быстрой зарядки

Apple собирается устранить еще одну причину, по которой владельцы iPhone могут завидовать обладателям Android-смартфонов. Судя по всему, в коробки с новыми аппаратами (или, по крайней мере, с более дорогими из них) положат зарядное устройство нового типа, поддерживающее скоростную зарядку.

Конкретные параметры ЗУ с поддержкой "яблочного" варианта QuickCharge пока неизвестны, однако предполагаемое фото прототипа такого адаптера уже появилось в Сети. Опубликовал его японский блог Macotakara. На снимке — довольно массивный (хотя и меньше ноутбучного) зарядник для американской розетки и с разъемом USB-C для подключения кабеля. На корпусе можно разглядеть надпись, что это инженерный образец, а также два поддерживаемых варианта зарядки: 5 вольт / 3 ампера и 7 вольт / 2 ампера.

Нельзя исключать, что на фото — попытка китайских производителей скопировать еще не выпущенный Apple адаптер. Ранее в интернете появлялись изображения зарядника Apple с более изящным дизайном:

iPhone 2018: две SIM-карты

Несколько месяцев мы уже писали: у некоторых iPhone 2018-го года, вероятно, будет поддержка двух SIM-карт. Теперь стали известны подробности о том, как именно функция может быть реализована.

Как пишет китайский сайт 21st Century Business Herald, два физических слота для SIM-карт будет только у самой доступной модели iPhone (с 6.1-дюймовым LCD-дисплеем) и только на китайском рынке. При этом остальные смартфоны Apple из линейки 2018 года будут поддерживать одновременную работу в режиме standby физической SIM и электронной Apple SIM

iPhone 2018: больше оперативки и новый процессор

В базе данных популярного приложения для тестирования вычислительной производительности смартфонов Geekbench 4 появилось устройство, обозначенное как "iPhone 11,2" с материнской платой D321AP, пишет издание Venture Beat.

Судя по полученным в тесте баллам, речь, вероятнее всего, идет о более доступной 6.1-дюймовой будущей модели iPhone — устройство оказалось всего примерно на 10% быстрее iPhone X с A11 в одноядерном тесте, а в многоядерном разница еще меньше. У процессора неизвестного смартфона те же шесть ядер, что и у A11, и лишь немногим выше тактовая частота — 2,49 ГГц вместо 2,39. Скорее всего, это не полностью новый чип A12, а модифицированная версия A11 Bionic. Зато оперативной памяти у гаджета больше — не 3 ГБ, как у нынешнего флагманского смартфона Apple, а 4.

Напомним, ожидается, что осенью будут показаны три "айфона", а в качестве флагмана выступит модель с огромным, 6,4–6,8-дюймовым экраном. Размер корпуса устройства будет сопоставим с размерами iPhone 8 Plus, а дизайн аналогичен дизайну iPhone X — с узкими рамками и выступом в верхней части экрана, в котором разместится сканер лица для Face ID. Второй "айфон" 2018-го года будет прямым "наследником" iPhone X, сохранив его размеры, а третий окажется "недорогой" моделью.