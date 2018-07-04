Венчурный фонд одного из основателей Mail.ru Group Дмитрия Гришина объявил о стратегическом партнерстве с Epic Games, создателями популярного игрового движка Unreal Engine.

Grishin Robotics вложит 100 млн долларов в стартапы, которые используют Unreal Engine 4 – это последнее поколение среды. Как отмечают в фонде сегодня такие технологии применимы не только для игр, но и для моделирования больших систем.

Дмитрий Гришин, глава Grishin Robotics: "Берешь любой сервис в реальной действительности и ты хочешь понять, что будет происходить в данном случае. Например, как будут действовать курьеры службы доставки в случае, когда происходит чемпионат мира в городе, и на улицы вышли миллионы человек." Подробности – в программе Вести.net.