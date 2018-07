В бета-версии iOS 12 нашли подтверждение давним уже слухам о появлении в новых моделях iPad системы биометрической аутентификации FaceID, использующей фронтальную камеру TrueDepth. Причем в Apple, судя по всему, уже готовятся устранить главное ограничение этой функции.

Находкой накануне поделился известный разработчик ПО для гаджетов Apple Стив Траутон-Смит. Он обнаружил в коде новой операционки для iPad AvatarKit — модуль, обеспечивающий работу "анимоджи" — аватарок, мимикой которых пользователи iPhone X могут управлять при помощи своего лица и камеры TrueDepth.

New in iOS 12: AvatarKit comes to iPad. Still requires a TrueDepth camera to do face tracking, though, i.e. an iPad with Face ID pic.twitter.com/9TvP2vsP6X