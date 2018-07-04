"Китайцы" обосновались в топе российского рынка подержанных смартфонов. В тройку брендов-лидеров по числу проданных подержанных устройств в России впервые вошел бренд Xiaomi. Такие данные сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе сервиса частных объявлений Avito.Ru.

Как подсчитали аналитики сервиса, за полгода через него было продано 898 000 смартфонов — на 7,9% больше, чем за первое полугодие 2017-го. При этом средняя цена продажи практически не изменилась, рост составил всего 1,9%, до 9440 рублей.

Самое интересное изменение произошло в рейтинге брендов. Если годом ранее после телефонов Apple и Samsung шла финская Nokia (причем, судя по средней цене продажи, это в основном кнопочные модели), то теперь тройку лидеров замыкает Xiaomi. А средняя цена продажи у "китайцев" оказалась даже выше, чем у Samsung:

Хорошо чувствует себя на вторичном рынке и Huawei — бренд за год поднялся в рейтинге Avito сразу на шесть строчек и оказался на шестой позиции. У опережающих его Nokia и Sony средняя цена продажи заметно ниже — то есть, предположительно, за подержанные телефоны Huawei можно выручить заметно больше.

Возможность выгодно продать устройство на вторичном рынке, попользовавшись год-два, является важным фактором при выборе нового смартфона и вносит заметный вклад в популярность традиционных брендов-лидеров — Apple и Samsung. Теперь, возможно, ликвидными становятся и модели китайских брендов.

Почему "возможно"? Потому что есть одно "но" — не факт, что в статистику Avito попали только подержанные смартфоны. В пресс-релизе это не уточняется, да и вряд ли у сервиса есть возможность достоверно отделить частных продавцов от небольших магазинов. Площадка является популярным местом для продажи неофициально ввезенных в Россию новых аппаратов, особенно китайских брендов. Возможно, в показатели Xiaomi внесли ощутимый вклад такие "серые" продавцы. Этим же легко объяснить и более высокую (вторую после показателя Apple) среднюю цену продажи — аппараты в нераспечатанной фабричной упаковке можно продавать дороже.