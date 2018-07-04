"Сбербанк" предложил интернет-магазинам, использующим его услугу эквайринга, начать принимать деньги клиентов с помощью платежной функции Google Pay (ранее называлась Android Pay). В компании говорят, что среди российских банков сделали это первым.

В онлайн-магазинах, воспользовавшихся предложением "Сбербанка", можно будет оплатить покупки через большинство популярных браузеров для ПК и мобильных устройств. Для пользователя, залогиненного в браузере в свой аккаунт Google с подключенным Google Pay, для оплаты нужно будет лишь выбрать карту для оплаты (если их добавлено несколько) и подтвердить платеж.

Также функция Google Pay может быть доступна в мобильных приложениях, в случае ее реализации разработчиком. Главное преимущество для покупателя — скорость оплаты, ведь не нужно каждый раз вводить все данные карты, а также гарантия безопасности транзакции, совершенной в привычном интерфейсе.

Доступная только на устройствах Apple платежная функция Apple Pay уже некоторое время доступна в интернет-магазинах и приложениях. Например, с ее помощью можно расплатиться за поездку в такси или за авиабилеты онлайн. Google Pay в России ранее была доступна только при бесконтактной оплате через поддерживающие ее платежные терминалы.